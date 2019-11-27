يستخدم مخلفات القمامة..أمن الإسكندرية يداهم مصنع بلاستيك بالعامرية

داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مصنع لإنتاج المواسير الكهربائية بمنطقة العامرية يستخدم خامات إنتاج رديئة مصدرها مخلفات القمامة البلاستيكية ويعاد تدويرها مرة أخرى ويدخلها فى عملية الإنتاج والتصنيع، ويطرحها للبيع بالأسواق.



وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام مالك مصنع لإنتاج المواسير الكهربائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول باستخدام خامات إنتاج رديئة مصدرها مخلفات القمامة البلاستيكية يعاد تدويرها مرة أخرى وإدخالها فى عملية الإنتاج والتصنيع، وذلك لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



عقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المصنع وضبط داخله 6 طن "كسر بلاستيك- حبيبات بلاستيك" خامات إنتاج رديئة مصدرها مخلفات القمامة البلاستيكية، وكذا إنتاج (11,800) ألف متر "منتج نهائي" مواسير بلاستيكية كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية.



تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.