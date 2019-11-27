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محافظات

شلل مروري في أسيوط بعد انفجار خط صرف صحي رئيسي .. شاهد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:19 م
انفجار خط طرد صرف
انفجار خط طرد صرف صحي
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إيهاب عمر
انفجر خط طرد صرف صحي اليوم الأربعاء، أسفل كوبري فيصل، بحي غرب مدينة أسيوط، إثر تصادم بين سيارتين.

مما تسبب في توقف حركة المرور وانقطاع مياه الشرب عن منطقة الوليدية وقرية منقباد.

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت إخطارا من الأهالي بانفجار خط طرد 600 صرف صحي أسفل كوبري فيصل نتيجة تصادم سيارتين.

من جانبها قامت شركة المياه والصرف الصحي بقطع مياه الشرب عن منطقة الوليدية وقرية منقباد لتخفيف الضغط علي خط الصرف لسرعة اصلاحه والدفع بسيارات كسح المياه أمن أسفل الكوبري والشوارع المحيط به.
شلل مروري في أسيوط بعد انفجار خط صرف صحي رئيسي .. شاهد
شلل مروري في أسيوط بعد انفجار خط صرف صحي رئيسي .. شاهد
شلل مروري في أسيوط بعد انفجار خط صرف صحي رئيسي .. شاهد
شلل مروري في أسيوط بعد انفجار خط صرف صحي رئيسي .. شاهد
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