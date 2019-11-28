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طريقة عمل عجة قرنبيط بأسهل الخطوات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:26 ص
طريقة عمل عجة قرنبيط
طريقة عمل عجة قرنبيط
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هاجر هانئ
عجة قرنبيط من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على أد الإيد.

مقادير عجة قرنبيط:
قرنبيط مسلوق
5 بيض 
ثوم 
بصل 
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
بقدونس 
فلفل أخضر رومي 
فلفل حار 
نصف كوب دقيق 
كمون ناعم 
ملح 
فلفل أسود 

طريقة تحضير عجة قرنبيط:
* يشوح البصل فى الزيت على النار.
* يضاف الثوم و الفلفل الرومي ويقلب كل الخليط على النار.
* يضاف الملح والفلفل الأسود.
* يمكن إضافة الفلفل الحار حسب الرغبة.
* يبعد الخليط عن النار ويقلب مع قطع القرنبيط والبيض والدقيق والبقدونس والباكينج باودر والكمون.
* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت.
* توضع في الفرن حتى تمام النضج.
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