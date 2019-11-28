طريقة عمل عجة قرنبيط بأسهل الخطوات

عجة قرنبيط من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على أد الإيد.





مقادير عجة قرنبيط:

قرنبيط مسلوق

5 بيض

ثوم

بصل

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

بقدونس

فلفل أخضر رومي

فلفل حار

نصف كوب دقيق

كمون ناعم

ملح

فلفل أسود





طريقة تحضير عجة قرنبيط:

* يشوح البصل فى الزيت على النار.

* يضاف الثوم و الفلفل الرومي ويقلب كل الخليط على النار.

* يضاف الملح والفلفل الأسود.

* يمكن إضافة الفلفل الحار حسب الرغبة.

* يبعد الخليط عن النار ويقلب مع قطع القرنبيط والبيض والدقيق والبقدونس والباكينج باودر والكمون.

* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت.