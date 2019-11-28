ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق رسمي من حكومة العراق على حرق قنصلية إيران في النجف

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
دانت وزارة الخارجية العراقية اليوم، الخميس، قيام المتظاهرين بحرق القنصلية الإيرانية في محافظة النجف جنوبي البلاد. 

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، "تدين وزارة الخارجيّة بأشدّ الإدانة ما تعرضت له قنصلية إيران في النجف الأشرف من اعتداء من قبل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي يشهدها عدد من مدننا العراقيّة". 

وأضافت الوزارة، "نرى أن الغرض منها بات واضحًا وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخيّة بين العراق وبقية دول العالم الذين تعمل بعثاتهم في العراق".

وتابعت الوزارة في البيان، "في الوقت الذي نؤكد أن التظاهرات حق مكفول، وأن مطالب المتظاهرين كانت وما تزال مقبولة لدى الحكومة، إلا أننا طالما حذرنا من دخول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادّة الانضباط القانونيّ، ومسارها الصحيح".

وذكرت أن "ما تعرضت له القنصلية في النجف الأشرف دليل واضح لما يحمل هؤلاء من أجندات بعيدة عن المطالب الوطنية؛ لأن تأمين البعثات، وعدم التعرض للعاملين فيها"، داعية "المتظاهرين إلى أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المشبوهين الذين يرومون تشويه سمعة التظاهرات المطالبة بالإصلاح". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متظاهرون عراقيون يغلقون عددا من الدوائر الحكومية في النجف

مستشار عسكري عراقي يكشف آخر تطورات الأوضاع في العراق

العراق| المتظاهرون يحاولون اقتحام قنصلية إيران في النجف

تجدد الاشتباكات بين الأمن العراقي والمتظاهرين في النجف

متظاهرون عراقيون يقتحمون مبنى القنصلية الإيرانية ويحرقونها

العراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف.. وهروب البعثة الدبلوماسية| فيديو

ترشيحاتنا

كأنه لسه ميت.. العثور على كلب عمره 18 ألف عام وسط الجليد

فضحية كبرى..وثائق رسمية مسربة تكشف صفقة ترامب المسمومة مع جونسون

حظك اليوم الخميس 28 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

بص في ورقتك.. سيف زاهر يوجه نصيحة لـ مسؤولي الكرة المصرية

الفشار مش للتسلية.. تعرف على فوائده الصحية

رسالة مؤثرة من حمادة هلال لـ محمد هنيدي بعد إجرائه جراحة | شاهد

AdvertisementS

بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| فيديو وصور

بعد تصرفها المفاجئ.. 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله

زي الخطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على الإساءة الموجهة إلى مرتضى منصور

وفاة أشهر مقدم برامج طهي خلال التصوير بـ دولة عربية

ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي

الدوري المصري.. الأهلي يمتع جماهيره.. ورحيل تركي ال الشيخ وجروس ورطة فى بيراميدز والزمالك

نشرة الفن.. نيللي كريم في المستشفى .. محمد رمضان يتسبب في اعتزال فنان.. تعليق زوجة احمد الفيشاوي على كلام حماتها

شبح إلغاء السوبر الأفريقي يطارد الزمالك والترجي .. تفاصيل

كأنه لسه ميت.. العثور على كلب عمره 18 ألف عام وسط الجليد

وكيل بريليانس يكشف عن موعد إطلاق V7 بمحرك BMW.. السعر مغرٍ

سبب إعدام هشام عشماوي شنقا وليس رميا بالرصاص.. فيديو

شاهد آخر ظهور لـ طالبة المرج المختفية أثناء عودتها من الجامعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف يثير دهشة العلماء.. انقراض الإنسان البدائي كان بسبب زواج الأقارب

بإطلالة محتشمة.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمؤتمر المرأة العربية في لندن

كأنه لسه ميت.. العثور على كلب عمره 18 ألف عام وسط الجليد