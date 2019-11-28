أول تعليق رسمي من حكومة العراق على حرق قنصلية إيران في النجف

دانت وزارة الخارجية العراقية اليوم، الخميس، قيام المتظاهرين بحرق القنصلية الإيرانية في محافظة النجف جنوبي البلاد.





وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، "تدين وزارة الخارجيّة بأشدّ الإدانة ما تعرضت له قنصلية إيران في النجف الأشرف من اعتداء من قبل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي يشهدها عدد من مدننا العراقيّة".





وأضافت الوزارة، "نرى أن الغرض منها بات واضحًا وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخيّة بين العراق وبقية دول العالم الذين تعمل بعثاتهم في العراق".





وتابعت الوزارة في البيان، "في الوقت الذي نؤكد أن التظاهرات حق مكفول، وأن مطالب المتظاهرين كانت وما تزال مقبولة لدى الحكومة، إلا أننا طالما حذرنا من دخول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادّة الانضباط القانونيّ، ومسارها الصحيح".



