مفأجاة .. حذف أغنية يوم تلات لعمرو دياب من أنغامي

فوجئ مستخدمو برنامج أنغامي بحذف أغنية " يوم تلات " للنجم عمرو دياب من علي أنغامي ولا يزال الأمر غامضا حتى الآن.



حققت أغنية "يوم تلات" للنجم عمرو دياب، 3 ملايين مشاهدة على طرحها علي أنغامي .



الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع اسامة الهندي، وتعد الأغنية الثالثة التي طرحها الهضبة من ألبومه الجديد "أنا غير".



وحققت أغنية "يوم تلات"، انتشارا واسعا بسبب كلماتها التي تتحدث عن النساء في حياة عمرو دياب وربطها معجبوه بـ شيرين رضا، زينة عاشور، ودينا الشربيني.