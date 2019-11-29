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فن

ختام مهرجان القاهرة.. فيلم احكيلي يحصد جائزة الجمهور

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:09 م
فيلم احكيلي
فيلم احكيلي
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شروق إبراهيم - محمد نبيل
فاز الفيلم المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، بجائزة الجمهور التي تحمل اسم الناقد الكبير والمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، بمهرجان القاهرة السينمائي.

وتمنح جائزة الجمهور، لأحد أفلام المسابقة الدولية، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

فيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -انسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها الى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتان ببعضهما.

وتدور الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، “الأم” هي مخرجة الفيلم ماريان خوري، و”الابنة” هي ابنتها “سارة” التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات افراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة في مسرح الحياة.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.
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