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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة الاستثمارات الصينية فى مجال الطاقة

وزير الكهرباء ورئيس هيئة الطاقة الصينية
وزير الكهرباء ورئيس هيئة الطاقة الصينية
وفاء نور الدين

  التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  وانج هونزو رئيس هيئة الطاقة الصينية ، خلال مشاركته فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي

تم عقد اجتماعا بين الجانبين، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة بين الدولتين فى جميع المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة الاستثمارات الصينية فى مجالات الطاقة المتجددة فى مصر وتشجيع الشركات الصينية على اقامة مقراتها الإقليمية فى مصر فى ظل استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركزا اقليميا وممرا استراتيجيا للطاقة


ناقش الاجتماع الذى انعقد بمدينة نيمبو الصينية اهمية التحول الطاقي وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة واهمية ذلك لضمان الاستدامة وتأمين التغذية الكهربائية، وكذلك اهمية توليد الكهرباء من المياه ومشروعات الضخ والتخزين لتحقيق الاستقرار للشبكات فى ظل زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بالاضافة الى بطاريات تخزين الكهرباء المتصلة بمحطات التوليد والمنفصلة، وتطرق الاجتماع الى الخطة الطموحة والاستراتيجية المصرية للطاقة والمشروعات التنفيذية المنبثقة عنها ودور الشركات الصينية والتكنولوجيا والمعدات والمهمات الكهربائية الصينية فى الوفاء بمتطلبات الاستراتيجية المصرية للطاقة ، وشمل الاجتماع اهمية العمل المشترك على نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المهمات فى مصر فى ظل حجم الاعمال واستحواذ المهمات الصينية على نسبة كبيرة من السوق المصرية وإمكانية الانطلاق الى الاسواق المحيطة فى أوروبا وأفريقيا ، واتفق الوزيران على دعم التوجه المصرى لنقل وتوطين التكنولوجيا الصينية فى مجال الطاقات المتجددة

قال الدكتور محمود عصمت أن الشركات الصينية شريك نجاح موثوق به وان هناك تعاون وشراكة فى مختلف مجالات العمل داخل قطاع الكهرباء ، لاسيما فى قطاع الطاقات المتجددة، مشيدا بالعلاقات العريقة بين الشعبين المصرى والصيني، موضحا رؤية الدولة لتوطين الصناعة والدفع فى هذا الاتجاه وتقديم مايلزم من تيسيرات لجذب الشركات التى تملك التكنولوجيا وزيادة استثماراتها والعمل فى السوق المحلية، مشيرا الى النماذج الناجحة والشراكة فى مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين والتوجهات المشتركة نحو التوسع في مشروعات التحول الطاقي والطاقة المتجددة ، مشيدا بالتجربة الصينية الرائدة في مجال الطاقة، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة، ودعا الشركات الصينية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة المتجددة مثل مكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الطاقة الصينية عن تطلعه لتعميق الشراكة مع الجانب المصري، مشيرًا إلى اهتمام الصين بتوسيع استثماراتها في القارة الأفريقية، وأن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا واعدًا في مجال الطاقة ، مضيفاً أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية ومشجعة لجذب الشركات للاستثمار، وكذلك التغيير على مستوى التشريعات الداعمة والتى تساعد على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة

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