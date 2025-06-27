كيف أسس النبي الدولة الإسلامية بعد الهجرة؟..دروس في التخطيط والقيادة

سلّط الشيخ محمد عيد كيلاني الضوء على المنهج النبوي في تأسيس الدولة الإسلامية عقب الهجرة، مؤكدًا أن النبي محمد ﷺ بدأ فور وصوله إلى المدينة ببناء المجتمع الإسلامي على ثلاثة أسس استراتيجية.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الاستراتيجيات تتمثل في: بناء المسجد حيث اعتُبر المسجد أول مؤسسة أنشأها النبي ﷺ، ليكون مركزًا للعبادة والتعليم والتوجيه الروحي، بالإضافة إلى وثيقة الإخاء، حيث أرسى النبي مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بما يضمن دعمًا متبادلًا بين الفئتين.

استرسل: المعاهدة المجتمعية، حيث وضع النبي ﷺ وثيقة تنظم العلاقة بين المسلمين واليهود وسكان المدينة من غير المسلمين، لترسيخ مبدأ المواطنة والتعايش المشترك والدفاع عن المدينة ككيان واحد.

وأكد أن من أبرز دروس الهجرة النبوية هو التخطيط الدقيق، إذ لم يترك النبي ﷺ الأمور للصدفة، بل اختار وسيلة النقل، وحدد الطريق، واصطحب دليلًا ماهرًا هو عبد الله بن أريقط، كما كلّف من يمحو آثار الأقدام لتضليل المتتبعين.

وشدد على أن الهجرة تُعلّم المسلمين أهمية الأخذ بالأسباب، والتخطيط المسبق، ومواجهة الأزمات بالحكمة والاستعداد، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ لا تزال صالحة لكل زمان ومكان.