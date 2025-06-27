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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل زيارة رئيس FLYON Aero الإيطالية للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
نورهان خفاجي

استقبلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إنريكو الرئيس التنفيذي لأكاديمية FLYON AERO الإيطالية بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة، تحت رعاية الطيار عزت متولي  إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وذلك في ضوء فعاليات توقيع بروتوكول التعاون الاستراتيجي بين شركة ساڤيز  SAVIS الشريك الدائم والمعتمد لدى الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمجال صيانة الطائرات والأكاديمية الإيطالية (فلاي  أون أيرو).

جاء ذلك بحضور كلا من، الدكتور علاء مصطفى فكرى الرئيس التنفيذي لشركة SAVIS ، والمهندسة هبه عز الدين عميد كلية الدراسات المتخصصة، والدكتورة جيهان حسن فخرى رئيس قطاع التخطيط و الأمانة العامة، والدكتورة آمنه عمر عميد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران، والدكتور محمد عيسى عضو مجلس ادارة معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران، وأيضا نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية  المصرية لعلوم الطيران .

قام "إنريكو" بجولة تفقدية بكلية الدراسات المتخصصة، شملت الفصول التعليمية المجهزة بأحدث الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى زيارة الورش والمعامل الخاصة بالكلية.

وأعرب عن إعجابه الشديد بمستوى تجهيز المعامل ومدى تميزها، مشيدًا بقدرتها على خدمة الطلاب في مختلف مجالات الطيران، ومدى مواكبتها لأحدث النظم التعليمية الذكية والتقنيات المعاصرة.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران FLYON AERO مصر للطيران صيانة الطائرات

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