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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في المحافظات

حملة قومية للتبرع بالدم
حملة قومية للتبرع بالدم
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اطلاق حملة قومية للتبرع بالدم والتوعية بأهمية التبرع، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، غدا السبت، تحت شعار «تبرعك بالدم حياة» ضمن فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته، دعمًا للمرضى والمراكز الطبية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، والمساهمة في إنقاذ حياة الآلاف من ضحايا الحوادث، والمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بشكل دوري.

 الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع الطوعي

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع الطوعي والمنتظم بالدم، وبناء علاقة مستدامة مع المتبرعين، إلى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بعملية التبرع، وتسليط الضوء على الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع والمريض على حد سواء.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملة تأتي ضمن رؤية وزارة الصحة والسكان لتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تحفيز المواطنين على التبرع بالدم باعتباره سلوكًا حضاريًا وإنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح، ويعزز روح التضامن والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع.

من جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي، إلى التنسيق الكامل مع السادة المحافظين في جميع محافظات الجمهورية، لضمان نجاح الحملة على أرض الواقع، وتسهيل تنفيذها في الأماكن الحيوية الأكثر ترددًا من قبل المواطنين، بما في ذلك الميادين العامة، والأندية، والكنائس، والمساجد، إلى جانب الجامعات والمراكز التجارية.

وأوضح الدكتور بيتر أن أماكن تنفيذ الحملة ستشمل جميع المستشفيات التي تضم بنوك دم تجميعية، بالإضافة إلى مراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة، كما تم إعداد حملات خارجية متنقلة لتتواجد في أماكن التجمعات بهدف تسهيل عملية التبرع وضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتبرعين.

وأكد أهمية التزام المواطنين بالمعايير الصحية أثناء التبرع، موضحًا أن التبرع يتم فقط لمن تنطبق عليهم الشروط الطبية الآمنة، والتي تتضمن أن يكون المتبرع في حالة صحية جيدة، بين 18 و60 عامًا، ووزنه لا يقل عن 50 كيلوجراما، مع التأكيد على إجراء فحص طبي شامل لكل متبرع لضمان سلامته وسلامة الدم المنقول.

وبدورها، أكدت الدكتورة فاطمة شومان، مدير الإدارة المركزية لعمليات الدم بوزارة الصحة والسكان، أن الاستعدادات الفنية واللوجستية للحملة قد اكتملت في جميع المحافظات، من خلال دعم مراكز الدم بالمستلزمات اللازمة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية، لضمان التعامل المهني مع المتبرعين، مع استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم طوال فترة الحملة، موضحة أن الوزارة ستقوم بمتابعة وتقييم نتائج الحملة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق أهدافها الوطنية في تعزيز الأمن الصحي، وزيادة قاعدة المتبرعين المنتظمين على مستوى الجمهورية.

وزارة الصحة والسكان حملة قومية للتبرع بالدم رئيس مجلس الوزراء الصحة اليوم العالمي للتبرع بالدم

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