التحكيم الافريقى يتصدر تويتر .. وجماهير الأهلي غاضبة

تصدر هاشتاج "التحكيم الأفريقي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الأداء التحكيمي السيئ في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أولى مباريات المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في تونس.



وأوضح المغردون غضبهم من أداء حكم المباراة الذي أشهر بطاقة حمراء في وجه لاعب الدفاع للنادي الأهلي أيمن أشرف في الشوط الأول من المباراة، حيث رأى كثيرون أنه لا يستحق الطرد .



قال الجمهور : حكم ظالم



وقال اخر تحكيم فاشل



و قال اخرون لاعب لا يستحق الطرد



وتلقى فريق الأهلي الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، عن طريق ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة.