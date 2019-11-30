جاريدو: كنا على علم بمدى صعوبة مواجهة الأهلي العريق

تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي عقب انتصار فريقه على الأهلي، مشيرا إلى "الانتصار كان مهما للغاية بالنسبة لنا".



النجم الساحلي انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.



وقال جاريدو في تصريحاته عبر قناة بي إن سبورتس: "خضنا مباراة ضد فريق عريق للغاية وهو الأهلي. اللقاء كان صعبا للغاية، كنا نعلم جيدا إن مواجهة الأهلي ليست سهلة على الإطلاق، وتطلب منا بذل الكثير من الجهد".



وتابع "سعيد للغاية بما حققناه لأننا لعبنا على الانتصار وعملنا بجد من أجل ذلك ، في النهاية حققنا ما نريد، والآن نستعد للمواجهة التالية في البطولة".