قطر تكشف مفاجأة عن الإخوان.. رئيس الوزراء العراقي يطرح استقالته.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

"الشرق الأوسط": قطر تكشف مفاجأة عن الإخوان المسلمين

"عكاظ": شكاوى يمنية من فوضى حوثية وعبث يطال جامعة صنعاء

"سبق": رئيس الوزراء العراقي يطرح استقالته بضغط من السيستاني

تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك أن وسائل إعلام أمريكية، قالت إن قطر أبدت استعدادها لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة في قائمة الإرهاب خليجيًا، في مسعى لإنهاء خلافاتها مع الرباعي العربي، المتمثل في السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر.ونقلت "الشرق الأوسط" عن صحيفة «وول استريت جورنال» الأمريكية، قوله إن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قام بزيارة غير معلنة، إلى الرياض، الشهر الماضي، للقاء كبار المسئولين السعوديين، وهو إنجاز دبلوماسي اعتبرته الصحيفة مؤشرًا لنجاح الجهود الحثيثة التي بُذِلت حتى الآن لإنهاء خلاف دام عامين، وفقًا لمسئولين عرب وأمريكيين.وأكد مسئول عربي أن وزير الخارجية القطري قدّم عرضًا مفاجئًا لإنهاء الخلاف أثناء وجوده في الرياض، يتمثل في كون الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، المصنّفة إرهابية.وهذا من شأنه تلبية أحد أهم مطالب الرباعي العربي الذي قطع علاقاته قبل عامين مع الدوحة. وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب، وقامت بإغلاق قنوات التواصل معها، عبر المنافذ البرية والجوية، في عام 2017.من جهة أخرى، قالت "سبق" إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن عزمه على الاستقالة بُعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة، لكن ذلك لم يوقف القمع الدامي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى أمس.وبدا واضحًا للمرة الأولى، دعم المرجع السيستاني، للاحتجاجات الغاضبة التي تدعو منذ الأول من أكتوبر ، إلى «إقالة الحكومة» وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على العراق منذ 16 عامًا، مع اتهامها بالفساد وهدر ثروات هذا البلد الغني.وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، إن «مجلس النواب الذي انبثقت عنه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».وبعد ساعات، أعلن عبد المهدي، المستقل الذي تولى منصبه منذ أكثر من عام، عزمه على الاستقالة، وقال في بيان: «سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته».وقالت "عكاظ" إنه لا تزال جامعة صنعاء (أكبر مؤسسة علمية وتنويرية على مستوى اليمن)، تشهد حالة من الفوضى والعبث والتدمير الممنهج، نتيجة القبضة الحوثية المستمرة على كلياتها وأقسامها ومختلف قطاعاتها الأخرى، ومساعيها المتواصلة لحرفها عن مسارها، وإفراغها من محتواها الفكري والعلمي الهادف.وتحدث طلاب وأكاديميون بجامعة صنعاء عن استمرار استباحة الجماعة وميليشياتها المسلحة للجامعة، وتحويلها إلى ساحة جديدة لوأد النظام والقانون، من خلال عدة إجراءات وقرارات تعسفية، وكذا انتهاكات متكررة استهدفت وتستهدف طلاب الجامعة وكوادرها للسيطرة على ما تبقى من هذا الصرح العلمي.وشكا الطلاب والأكاديميون من حالة الفوضى والعبث التي طالت جميع مرافق وأقسام الجامعة، وذكروا أن تلك الممارسات لا تزال في توسُّع مستمر، ومنذ انقلاب الميليشيات على السلطة واجتياح العاصمة صنعاء واستباحة حرم الجامعة.يأتي ذلك في إطار محاولة الميليشيات المتكررة لتضييق الخناق عليهم، وبسط نفوذها الكامل على أعلى مؤسسة جامعية وأكاديمية في اليمن.