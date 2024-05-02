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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتردد الحراري.. مستشفيات قنا الجامعية تعالج فتاة مصابة باحتباس بولي نتيجة انزلاق غضروفى

فريق مستشفى قنا الجامعى
فريق مستشفى قنا الجامعى

قال الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إن وحدة علاج الآلام تمكنت من علاج مريضة تبلغ من العمر 29 عام، كانت تعاني من انزلاق غضروفى تسبب في احتباس البول وضعف في قوى الرجل وذلك باستخدام جهاز التردد الحرارى.

وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إلى أن جهاز التردد الحرارى أحد التقنيات الحديثة والمتخصصة التي تستخدمها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، واشراف الدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

 

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وأكد الدكتور عبادي عبد اللاه، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، بأن الحالة تم استقبالها بعيادة علاج الآلام تعاني من آلام شديدة نتيجة لإصابتها بانزلاق غضروف أثر على أعصاب المثانة مما تسبب في احتباس بولى، بالإضافة إلى ضعف في قوى الرجل، حيث تم إحالتها الى وحدة علاج الآلام.

 

وأضاف الدكتور محمد جابر، المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا والمشرف على وحدة علاج الآلام، بأنه بمناظرة الحالة وإجراء الفحوصات والتحاليل والتعرف على التاريخ العلاجى، حيث قامت بإجراء عملية جراحة خارج المستشفيات الجامعية وتم تحسن قوي الرجل ولكن استمر الاحتباس البولى، فاتخذ الفريق المعالج القرار بالتدخل بجهاز التردد الحراري لتنشيط أعصاب المثانة، حتى تحسنت حالة المريض بعد جلستين فقط وهي تمارس الآن حياتها الطبيعية بدون أي معوقات.

 

يذكر أن الفريق المعالج ضم كل من: الدكتور محمد جابر العادلى، مدرس علاج الألم والمشرف على وحدة علاج الألم بمستشفيات قنا الجامعية، والطبيب محمد حسام، المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، و الطبيبة رزان وجدى، المعيد بالقسم، ومحمد عبد النعيم وهشام على، من هيئة التمريض.

 

قنا الجامعية وحدة علاج الآلام انزلاق غضروفى جهاز التردد الحرارى التقنيات الحديثة جامعة جنوب الوادي العناية المركزة

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