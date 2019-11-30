المصرف المتحد يدرس تمويل إسكان الصحفيين.. تعرف علي التفاصيل

تجري مفاوضات بين المصرف المتحد، ونقابة الصحفيين لدراسة إمكانية تمويل المصرف لبعض الوحدات السكنية التي تم طرحها من قبل وزارة الأوقاف في مدن قليوب و بدر و حدائق القبة و 6 أكتوبر.



كشف مصدر مسئول بالمصرف المتحد في اتصال هاتفي مع " صدي البلد" عن اجراء اجتماع سري ضم كلا من محمد خراجة، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين و أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف؛ للإتفاق علي امكانية دخول المصرف المتحد كممول لبعض مشروعات إسكان الصحفيين.



وقال المسئول في تصريح مقتضب، إن مقابلة " خراجة" تطرقت لدراسة مقترح خاص بإمكانية تمويل المصرف لبعض وحدات سكنية خاصة بالصحفيين ببعض المؤسسات القومية، غير أن المصرف المتحد مازال يدرس تلك المقترحات.



وخلال الأسبوع الماضي القليلة السابقة اعلنت نقابة الصحفيين عن فوز أكثر من 20 صحفيا بقرعة الوحدات السكنية التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف بمدن " قليوب، بدر،حدائق القبة، 6 أكتوبر".

