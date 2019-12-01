ضبط 220 قطعة سلاح نارى و263 قضية مخدرات



وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (28) متهم لممارستهم أعمال البلطجة. وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (223) دراجة نارية مخالفة.





وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( 7 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتهم. وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (30088) مخالفة مرورية. وفى مجال فحص السائقين تم فحص (89) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (11) منهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

واصلت الأجهزة الأمنية العديد من الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 220 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 192 متهم) .. وذلك على النحو التالى: (17) بندقية آلية، و (2) بندقية رصاص، و (39) بندقية خرطوش، و (25) طبنجة، و (137) فرد محلى، و (277) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (20) خزينة متنوعة، و (243) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85784) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:(353) حكم جناية، و(24728) حكم حبس جزئى، و (4970) حكم حبس مستأنف، و (42669) حكم غرامة، و (13064) حكم مخالفة .وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (263) قضية مخدرات بحوزة (287) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 86,940 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 19,870 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4,493كيلو جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 170 جرام )، و كمية من مخدر الكيتامين وزنت ( 90 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,900 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 270 جرام)، و عدد (2771) قرص مخدر .وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (5) تشكيلات عصابية ، ضموا (15) متهم ، إرتكبوا (48) حادث متنوع . وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (69) متهم.