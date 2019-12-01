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فن

بـ صورة في الجيم.. أحمد جمال يعلن موعد طرح كليب قصاد عيوني

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:42 ص
احمد جمال
احمد جمال
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محمد بدران
يستعد المطرب الشاب أحمد جمال لطرح كليبه الغنائي الجديد "قصاد عيوني" عبر موقع "يوتيوب".

نشر المطرب "أحمد جمال" صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام، من داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية، وعلق قائلًا "قصاد عيونى خلال ايام جاهزين".


كان أحمد جمال، طرح برومو أغنيته الجديدة "قصاد عيوني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، استعدادا لطرح كليب الأغنية خلال الأيام المقبلة.

وأحيا أحمد جمال، مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا، بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي حرص خلاله على مشاركة جمهوره، للمرة الأولى، ثاني أغنيات الألبوم بعنوان "من غير مجاملة"، كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع محمد شفيق.


وطرح جمال في أبريل الماضي البوم "النسيان"، من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

بـ صورة في الجيم.. أحمد جمال يعلن موعد طرح كليب قصاد عيوني
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