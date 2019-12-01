ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الاتصالات: قمر طيبة 1 يوفر إنترنت فائق السرعة.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:26 م
المهندس عمرو طلعت
المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Advertisements
شيرين عادل
هنأ المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على نجاح إطلاق أول قمر صناعي مصري مخصص لأغراض الاتصالات طيبة 1.

وكشف عمرو طلعت، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي ٢٠١٩، أن القمر الصناعي المصري المخصص لأغراض الاتصالات طيبة 1 والذي تم إطلاقه مؤخرأ يمكن من خلاله توفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة في مصر.

وأوضح عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات تسعى للاضطلاع بدورها لتحقيق هذه الرؤية بمفهومها الواسع، مشيرًا إلى أن مصر الرقمية التي نسعى لبنائها لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية بل تشمل لحوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الدورة ٢٣ لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي ٢٠١٩"، وهو الملتقى الذي يعقد سنويًا تحت رعايته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنترنت فائق السرعة .. البرلمان يكشف مزايا إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1"

التحكم فى شبكة الاتصالات عبر قمر صناعى.. بشرى برلمانية بشأن سرعة الإنترنت

مصر تدخل عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات عبر إطلاق «طيبة 1».. برلمانيون: إطلاقه يعني استقلال الدولة بالتحكم في شبكة الاتصالات والوصول لسرعات إنترنت فائقة

انتهاء مشاكل سرعة الإنترنت.. ماذا يعنى إطلاق القمر الصناعى طيبة 1

يوفر انترنت فائق السرعة ويواجه الإرهاب .. 8 معلومات عن القمر الصناعي المصري طيبة 1

الرئيس السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ترشيحاتنا

لو عدادك داخل المنزل.. طريقة بسيطة لقراءته من غير كشاف ولا إنترنت

#طارق_حامد_متمرد يتصدر تويتر.. ومغردون: غاب في وقت ما ناديه محتاجله

شاهد.. وليد سليمان يتغزل بزوجته في عيد ميلاده الـ 35

كعب داير.. 7 مباريات نارية لـ النادي الأهلى خلال ديسمبر بعد تعديلات الدوري المصري

اللحوم السودانية بـ 80 جنيها.. اقتصادية النواب: تراجع سعر الدواجن المستوردة 10% قريبا

مصرع شخصين وإصابة آخرين في انهيار سور كنيسة أثرية بدير أبو فانا بالمنيا

AdvertisementS

كعب داير.. 7 مباريات نارية لـ النادي الأهلى خلال ديسمبر بعد تعديلات الدوري المصري

استحملت كتير والموضوع فوق طاقتي.. طارق حامد يخرج عن صمته

بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة مطلوبة.. وصديقها: إحنا متجوزين

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

نجم الزمالك يعلنها: كهربا أول صفقات الأهلي الشتوية

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري

كاف يكشف سر سقوط الزمالك أمام مازيمبي

سخر من فرجاني.. أحمد شوبير يكشف سر مساندة لاعبي الزمالك لـ ميتشو

مصرع شخصين وإصابة آخرين في انهيار سور كنيسة أثرية بدير أبو فانا بالمنيا

اللحوم السودانية بـ 80 جنيها.. اقتصادية النواب: تراجع سعر الدواجن المستوردة 10% قريبا

ميار الببلاوي تكشف حقيقة خلع الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بين بن أفليك وطليقته جينفير جارنر في الشارع.. صور

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر رانيا يوسف الحقيقي

بعد التعديل.. مواعيد مباريات الأهلي في الدوري الممتاز.. مستند