الاتصالات: قمر طيبة 1 يوفر إنترنت فائق السرعة.. فيديو

هنأ المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على نجاح إطلاق أول قمر صناعي مصري مخصص لأغراض الاتصالات طيبة 1.



وكشف عمرو طلعت، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي ٢٠١٩، أن القمر الصناعي المصري المخصص لأغراض الاتصالات طيبة 1 والذي تم إطلاقه مؤخرأ يمكن من خلاله توفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة في مصر.



وأوضح عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات تسعى للاضطلاع بدورها لتحقيق هذه الرؤية بمفهومها الواسع، مشيرًا إلى أن مصر الرقمية التي نسعى لبنائها لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية بل تشمل لحوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الدورة ٢٣ لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي ٢٠١٩"، وهو الملتقى الذي يعقد سنويًا تحت رعايته.