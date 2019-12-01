نتمنى انخفاضا آخر.. "المنتجين الزراعيين" تشيد بقرار خفض أسعار 4 سلع تموينية

أشاد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، بقرار وزارة التموين بتخفيض أسعار السلع التموينية كالزيت والسكر والأرز والدقيق من أجل تخفيف العبء عن المواطنين، موضحا أن السلع التموينية المدعمة بالنسبة للمواطن السكر ، والزيت فقط .



وقال "واصل" في تصريحات لـ "صدي البلد "، إنه على الرغم من هذا الانخفاض إلا أن أسعار هذه السلع خارج منافذ التموين أقل من المنافذ التموينية ، فعلي سبيل المثال كيلو السكر بالخارج لا يتعدي الـ 7.5 جنيه ، أما في التموين فيصل إلى 8.5 جنيه.



وأوضح نقيب المنتجين الزراعيين أنه اعتبارا من اليوم، سيتم تخفيض أسعار 4 سلع تموينية، وسوف يصبح سعر السكر بـ8.5 بدلا من 9 جنيهات، والدقيق من 6.75 إلى 6.5 والأرز 8 بدلا من 9 جنيهات والزيت 17 جنيها بدلا من 19 جنيها.



يذكر أن وزارة التموين أعلنت أن هذا القرار يأتي في إطار تخفيف العبء عن المواطنين وقرب حلول أعياد الأقباط.



كما يأتي القرار في إطار دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.