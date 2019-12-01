ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نتمنى انخفاضا آخر.. "المنتجين الزراعيين" تشيد بقرار خفض أسعار 4 سلع تموينية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أشاد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، بقرار وزارة التموين بتخفيض أسعار السلع التموينية كالزيت والسكر والأرز والدقيق من أجل تخفيف العبء عن المواطنين، موضحا أن السلع التموينية المدعمة بالنسبة للمواطن السكر ، والزيت فقط .

وقال "واصل" في تصريحات لـ "صدي البلد "، إنه على الرغم من هذا الانخفاض إلا أن أسعار هذه السلع خارج منافذ التموين أقل من المنافذ التموينية ، فعلي سبيل المثال كيلو السكر بالخارج لا يتعدي الـ 7.5 جنيه ، أما في التموين فيصل إلى 8.5 جنيه.

وأوضح نقيب المنتجين الزراعيين أنه اعتبارا من اليوم، سيتم تخفيض أسعار 4 سلع تموينية، وسوف يصبح سعر السكر بـ8.5 بدلا من 9 جنيهات، والدقيق من 6.75 إلى 6.5 والأرز 8 بدلا من 9 جنيهات والزيت 17 جنيها بدلا من 19 جنيها.

يذكر أن وزارة التموين أعلنت أن هذا القرار يأتي في إطار تخفيف العبء عن المواطنين وقرب حلول أعياد الأقباط.

كما يأتي القرار في إطار دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. خفض أسعار 4 سلع تموينية أول ديسمبر

نص قرار التموين بخفض أسعار 4 سلع تموينية أول ديسمبر.. مستند

خفض أسعار 4 سلع تموينية بعد غد

خفض أسعار 4 سلع تموينية غدا

التموين تبدأ تخفيض أسعار 4 سلع غدا.. اعرفها

التموين: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية اليوم

ترشيحاتنا

فرمان من الصحة والخارجية.. الكويت تمنع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة.. تفاصيل

رحيل ميتشو وأمير مرتضى.. رضا عبدالعال يضع حلولا جذرية لإنقاذ الزمالك

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر رانيا يوسف الحقيقي

للسيدات فقط .. أعراض الإصابة بـ مرض الإيدز

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري

شرط وحيد يفصل نجم وسط الأهلي عن الانضمام لـ الاتحاد السكندري في يناير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة خلع الحجاب | 20 إطلالة لـ ميار الببلاوي بالطرحة

بعد تصدرها التريند .. شاهد | 20 صورة لـ روبي بملامحها الفرعونية المثيرة

بـ هاي كول رقبة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار.. ومعجب لها: بحبك