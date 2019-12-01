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تعليم

نائب وزير التعليم: اعتماد برنامج الدبلوم المهني لإعداد معلم التعليم الرقمي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:21 م
إعتماد برنامج الدبلوم
إعتماد برنامج الدبلوم المهني لإعداد معلم التعليم الرقمي
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه تم اعتماد برنامج الدبلوم المهني لإعداد معلم التعليم الرقمي، عبر لجنة القطاع التربوي.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا البرنامج هو برنامج يتم التعاون فيه مع قسم الحاسب الآلي بهندسة الإسكندرية وكلية التربية .

وقال "عمر"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الإنجاز تم نتيجة لثمار التعاون والمجهود المتميز بين كلية التربية بجامعة الاسكندرية والاكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضا اعتماد برنامج stem لمعلمي الرياضيات والعلوم.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن هذه الإجراءات ستساعد في إعداد شباب المعلمين لسوق العمل ومنظومة التعليم الجديدة.
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