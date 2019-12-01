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محافظات

حياة كريمة .. قوافل علاجية مجانية لأهالى قرى الدقهلية شهريا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:26 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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همت الحسينى
اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار تنفيذ خطة القوافل الطبية والعلاجية بعدد من قرى ومراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الحالي، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تهدف لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الخطة تشمل تنفيذ القوافل بقرية أصلاح غيط الكبير مركز جمصة يومي 2 و3 ديسمبر، وقرية الدرافيل مركز بلقاس يومي 6 و7 ديسمبر، وقرية ميت لوزة مركز المنصورة يومي 9 و10 ديسمبر، وقرية اليوسيفية مركز بني عبيد يومي 16 و17 ديسمبر وقرية الشيخ حمام يومي 20 و21 ديسمبر، وقرية 53 ابو ماضي مركز بلقاس يومي 23 و24 ديسمبر، وقرية ميت اشنا مركز أجا يومي 30 31 ديسمبر.

وأكد محافظ الدقهلية علي أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن القوافل العلاجية المجانية مستمرة شهريا لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان .
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