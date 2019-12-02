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توك شو

برلمانى: الأزهر لم يرد على مقترح النواب حول قانون الأحوال الشخصية..فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال النائب محمد فؤاد، إنه أخذ على الأزهر تنحي مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية جانبا المقدمة من النواب، وتقديم مشروع قانون جديد.

وأضاف النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، خلال حواره التليفزيونى ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن تصدى الأزهر لمقترح قانون الأحوال الشخصية يعطي القانون صبغة دينية.

وأشار النائب محمد فؤاد، إلى أنه حتى الآن لم يرد الأزهر على مقترح النواب حول قانون الأحوال الشخصية.

وتابع النائب محمد فؤاد، أن النواب كانوا قد تقدموا بـ 5 أو 6 مشاريع قوانين حول الأحوال الشخصية تنتظر رأي الأزهر، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يقدم الأزهر أي رد على أي قانون.

وأوضح النائب محمد فؤاد، أن المواد الخلافيه دائما فى قانون الأحوال الشخصية التى مسببة التفخيخ الأكبر للأحوال الشخصية دائما ما يكون الخلاف على أمور اجتهادية وليست أمور قطعية.

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