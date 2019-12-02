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تعليم

الأربعاء.. جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز الإرشاد النفسي بكلية التربية بجامعة حلوان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية.

و تنظم الاحتفالية نطلاقًا من المسئولية الواقعة على المؤسسات التعليمية باعتبارها مسئولة عن بناء وإعداد أجيال واعية و كوادر من الشباب تواجه تحديات المستقبل.

يشارك في الاحتفال نخبة من الطلاب والطالبات من متحدي الإعاقة من مدارس التربية الفكرية بحلوان ومدرسة النور والأمل، وكذلك مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

ويشرف على تنظيم الاحتفالية الدكتور أحمد عبد الرشيد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء عبد الجواد رئيس قسم الصحة النفسية ومدير مركز الإرشاد النفسي والدكتورة عزة خضري نائب مدير المركز.

تعقد فعاليات الاحتفالية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 ، بمدرج ١١ أ بمقر الحرم الجامعي.
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