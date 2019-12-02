برنسيسة.. رضوى الشربيني بمكياج جديد يغير ملامحها

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" صورة لها جديدة.



وظهرت رضوي بملامح مختلفة، حيث إنها اعتمدت على عدسات بلون فاتح بدل من الزرقاء التي كانت تظهر بها دائما، كما اعتمدت مكياجا هادئا وبسيطا مختلفا عن الألوان التي كانت تختارها مسبقا.



وظهرت رضوى بمكياج باللون البيج أو البني الفاتح مع العدسات الفاتحة التي جعلت ملامحها ناعمة للغاية، وتتمتع رضوى بملامح أنثوية جميلة.



أما عن تسريحة الشعر فظهرت بتسريحة بسيطة للغاية مناسبة للمكياج ولإطلالتها التي أبهرت متابعيها، وكتبت رضوى في تعليق على الصورة: "بموت فىً اللون الأسود💁‍♀️بس بموت فيكم اكتر🤦‍♀️".





وانهالت عليها التعليقات بالإعجاب بإطلالتها وكانت أبرزها: "برنسيسة".





