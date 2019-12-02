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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب جنيهين في تعاملات نهاية اليوم

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:06 م
ذهب
ذهب
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محمد يحيى
تراجعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم الإثنين بمتوسط جنيهين علي الأكثر ومقارنة بما كانت عليه أمس الأحد.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 661.75 جنيه اليوم بعد أن كان 664.55 جنيه أمس بفارق 2.8 جنيه، فيما وصل سعر جرام عيار 24 الأغلي فئة لـ 756.3 جنيه مقابل 759.45 جنيه أمس الأحد بتراجع سجل 3.15 جنيه .

بينما سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 567.25 جنيه مقابل 569.6 جنيه أمس الأحد بتراجع بلغ 2.35 جنيه، فيما وصل سعر جرام عيار 14 لـ 441.2 جنيه اليوم بعد أن كان 443 جنيها أمس بانخفاض حجمه 2.2 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ5294 جنيها وكيلو الذهب بـ 756.3 ألف جنيه و أوقية الذهب لـ 23.52 ألف جنيه.
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