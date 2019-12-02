الزمالك يتلقى إخطارا بوصول فريق أول أغسطس مساء الخميس

تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا بوصول بعثه فريق أول أغسطس بطل انجولا إلى القاهرة مساء الخميس المقبل .



ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي السبت المقبل في الجولة الثانية لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



واستأنف الفريق الأبيض تدريباته مساء اليوم الاثنين بملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر القلعة البيضاء.



يأتي هذا بعد وصول بعثة الفريق امس من الكونغو بعد رحلة شاقة استمرت أكثر من ١١ ساعة، تخللها ترانزيت في مطار مالاوي وكذلك أديس أبابا.



ويستعد الفريق الابيض للقاء الشرقية فى كأس مصر والمقرر يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.