"أورنچ مصر" توقع مذكرة تفاهم مع شركة تنمية وإدارة القرى الذكية لبدء المرحلة التجريبية من مشروع تطوير محطات حافلات النقل الجماعي بالقرية الذكية

وقعت "أورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر مذكرة تفاهم مع شركة تنمية وإدارة القرى الذكية برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للبدء في مشروع يستهدف البدء في تطوير محطات وأماكن الانتظار الخاصة بالحافلات بالقرية الذكية.



وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركة الطرفين في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي ينعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد شهد توقيع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



تشمل عملية التطوير التي ستقوم أورنچ مصر بتنفيذها، توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي بالمحطات ولوحات إرشادية إلكترونية يمكن تغذيتها بمواعيد الرحلات ومواعيد مغادرة ووصول الحافلات من غرف التحكم الرئيسية بشكل مباشر ولحظي بالإضافة الي تزويد المحطات وأماكن الانتظار بوحدات شحن الهاتف المحمول ووحدات الإنارة الذكية وشاشات عرض إلكترونية يتم من خلالها بث مواد إعلانية وفقا لما تمت برمجتها عليه مسبقا.



يأتي هذا الاتفاق متسقًا مع اتجاهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث تعد هذه إحدى الخطوات المهمة من أجل تقديم خدمات أسرع، أرخص وأفضل كفاءة للمستخدمين والتي ترتكز بشكل كامل وفعال على منظومات رقمية.

