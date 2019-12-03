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توك شو

التموين: الرقابة لها جزء كبير في انخفاض الأسعار.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قسم التوك شو
قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تخفيض أسعار السلع التموينية والسلع الأساسية مرتبط بالعديد من العوامل يأتي على رأسها انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى.

وأضاف أحمد كمال فى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن انخفاض أسعار السلع العالمية وبالتالي أن مصر تستورد العديد من السلع من مختلف الدول وهذا ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وتابع أحمد كمال، أن زيادة عرض السلع المتاحة من جانب وزارة التموين والذى تكثف المعروض من السلع الأساسية واللحوم والدواجن جنبا إلى جنب مع منافذ بيع التابعة لوزارة الداخلية هذه العوامل قد تكون أدت إلى انخفاض الأسعار.

وأشار أحمد كمال، الى ان الرقابة لها جزء كبير ودور عظيم فى انخفاض الأسعار، مضيفا أن وزارة التموين سيطرت على السوق ومنعت أى احتكارات كانت تحدث فى الماضي.

وأوضح أحمد كمال، أن وزارة التموين تستجيب دائما لمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، مؤكدا أنه تم مد فترة التظلمات لتلك البطاقات حتى 11 ديسمبر 2019 استجابة لشكاوى المواطنين.
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