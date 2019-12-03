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رياضة

محمد فاروق: كارتيرون مدرب متميز.. ونجاحه متوقف على إدارة الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:40 ص
محمد فاروق
محمد فاروق
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محمد رشاد
تحدث محمد فاروق، لاعب الأهلي السابق، حول تولي باتريس كارتيرون، الإدارة الفنية لنادي الزمالك، خلفا للصربي ميتشو عقب النتائج السيئة للفريق الأبيض في مسابقتي الدوري وبطولة إفريقيا .

وقال محمد فاروق، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «كارتيرون مدير فني مميز، وقدم أداء جيدا مع النادي الأهلي».

وتابع محمد فاروق، «المناخ المحيط بالنادي دائما يكون شرطا أساسيا لنجاح المدير الفني»، مشيرا إلى أن الزمالك قام بتغيير عدد كبير من المدربين، بعضهم امتلك سيرة ذاتية مميزة.

وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.

ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.
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