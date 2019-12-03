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الرئيس السيسي: نسعى لتكون مصر جسرا لنقل الكهرباء للعالم.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على مشاريع لتحسين قطاع الكهرباء لتقديم خدمات جيدة للمواطنين، متابعا : «مفيش حاجة بتتعمل في البلد إلا بتخطيط ومتابعة جيدة للتنفيذ».

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، أن إدارة التشغيل تعمل بكفاءة عالية في كافة محافظات في مصر، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت 615 مليار جنيه حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تقديم خدمات جيدة في كل قطاعات الدولة لذلك ينفق عليها أموال كثيرة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الكهرباء تعني تنمية وحياة، فكان العنصر الأول في المشروع هو الإنتاج، والاستفادة منه بشكل جيد، من خلال الشبكات ومحولات التحكم، لتكون مصر جسرا لنقل الكهرباء، مثل قناة السويس محور حركة للشرق والغرب والشمال والجنوب.

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية في محافظة دمياط عبر الفيديو كونفرانس، ومنها مشروع الإسكان المتوسط بدار مصر وتضمن 194 عمارة، ومشروع فندق شتيجنبرجر اللسان برأس البر، كما يفتتح محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط في حضور كبار المسئولين فى الدولة، والشخصيات العامة.

ويفتتح أيضًا الرئيس عددا من الوحدات السكنية ومراكز التعليم المدنى، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا، كما يفتتح الرئيس السيسي مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط ، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي.

كما يفتتح الرئيس السيسي، فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة ٤٢٠٠م٢ ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناحا، بالإضافة إلى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.
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