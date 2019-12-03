بـ سيلفي مع القطة.. صبا مبارك تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت بالصورة وهي تلتقط السيلفي مع القطة وعلقت عليها "وقت الفراغ.. يلا نلتقط سيلفي".



وأطلت الفنانة صبا مبارك بإطلالة كاجوال حيث ارتدت تي شيرت مخطط باللون الأبيض والأسود، مع بنطلون جينز، كما تركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.



لم تتكلف صبا مبارك في وضع المكياج، فاكتفت بوضع لمسات جمالية خفيفة لتناسب اطلالتها الصباحية.



وبدت بدون ارتداء اي نوع من الاكسسوارات.



وعقب نشر الصورة انهالت عليها التعليقات من متابيعها لابداء اعجابهم بسيلفي القطة، وجاءت من ابرزها " بنحبك يا صبا، انتي والقطة منورين".

