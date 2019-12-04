احذر .. إرسال واستقبال الفيديوهات على واتساب يعرض هاتفك للاختراق

هناك مشكلة تهدّد مستخدمى تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب، وهى إرسال واستقبال ملفات الفيديو من نوع MP4، وهى التى تعرض تلك الهواتف للاختراق.





وبحسب thesouthernreporter، فمستخدمى واتساب ممن يستخدمون إصدار أقدم من 2.19.274، فهم فى خطر حقيقي من الإستيلاء على بياناتهم بكل سهولة، فى حالة عدم تحديثهم لأخر نسخة بعد ظهور صغرة فى الناظم الأمنى للتطبيق يسهل عملية الاختراق.





وتتم عملية الاختراق لمستخدمي التطبيق العادي والنسخة البيزنس عن طريق إرسال فيديو بصيغة mp4، وفور ضغط الضحية على تشغيل الفيديو أصبح هاتفه بالكامل مخترقًا.





كما أن العديد من وسائل الإعلام الدولية كانت قد نشرت تقارير صحفية حول اختراق شركة إسرائيلية لمكالمات واتس آب منذ عام 2012.



