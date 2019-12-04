لكل اسم حكاية.. جزيرة الإله التمساح بالفيوم مقر لقيام البطالمة لفرض الضرائب على الشعب

تقع جزيرة الإله التمساح بالفيوم على بعد 3 كم شمال بحيرة قارون وهي بلدة سكنوبايوس القديمة وبها آثار معبد صغير من الحجر المربع ولا تزال اطلال تلك المدينه البطليميه باقيه فلازال اسوار المدينه وطرقاتها قائمه حتي الان (حائط من الطوب اللبن كان يحيط بالمدينة وهذا الحائط ارتفاعه 10 م وسمكه 5 م).





والجدير بالذكر أن منطقة مدينة ديمية السباع (سكنوبايوس) نالت عناية كبيرة في عصر بطليموس الثاني حيث عمل على استصلاح الأراضي وتجفيف مياه بحيرة قارون في تلك المنطقة وشهدت المنطقة رخاء دام لأكثر من القرنين إلا أن تعالي البطالمة وفرضهم الضرائب أدى إلى اندثار الكثير من المدن في تلك المنطقة وكانت مدينة ديمية السباع مركزا لانطلاق القوافل المتجهة إلى الجنوب وواحات الصحراء.

صرح سيد الشورة مدير عام أقار الفيوم بأن بعثة جامعة سالينتو ليتشي الإيطالية كشفت في الجهة الغربية لمعبد الإله سكنوبايوس في منطقة ديمة السباع بالفيوم على تمثالين على هيئة أسد رابض يعودان للعصر البطلمي.

وعثرت البعثة على التمثالين المنحوتين من الحجر الرملي خارج معبد الإله سكنوبايوس محاطين برديم أحد أجزاء المعبد وكان التمثالان يزينان مزاريب المعبد في هذه المستوطنة اليونانية الرومانية بديمة السباع في الفيوم".

وهي المرة الأولى التي يكشف فيها عن تماثيل على هذه الشاكلة لتزيين المزاريب المائية عن أسطح المعابد.

