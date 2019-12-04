"فانتازيا مصرية" يمزج بين الثقافة والفنون على مر العصور.. فيديو

عرضت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن معرض فني"فانتازيا مصرية"، والذي يدمج بين الثقافة والفنون المصرية على مر العصور، ويقوم المعرض بدمج هويتنا المصرية الحقيقية مع مختلف الديانات والثقافات والأجيال، ويعرض مجموعة من مختلف اللوحات المصرية.



قالت لميس سلامة، من خلال تقرير خاص في برنامج صباح البلد، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن لا شك في أن الإنسان مازال عاشق للفنون ومقدر للثقافة، وخصوصًا المصريين فهم أقدم من عرضوا الكثير من الفنون والثقافات ويحبون التمتع برؤية الأعمال واللوحات الفنية الجميلة.



وأضافت لميس سلامة، أن معرض"فانتازيا مصرية"، المقام في دار الأوبرا المصرية، واحد من المعارض المميزة للفن التشكيلي الذي قابل رواج للحضور والجمهور من مختلف الطبقات للتمتع بجمال الأعمال الفنية المقدمة، وما تحمله ألوان اللوحات رسائل رائعة في مكنونها.



وذكرت لميس سلامة، أن بمجرد رؤية هذه الألوان واللوحات تتحسن نفسية الفرد، لما تبعثه هذه الألوان من طاقة إيجابية، ففور دخول مثل هذه المعارض البعيدة عن صخب الحياة يشعر المرء أن انتابته حالة من الصفاء والراحة النفسية.

