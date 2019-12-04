ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"فانتازيا مصرية" يمزج بين الثقافة والفنون على مر العصور.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
الاعلامية لميس سلامة،
الاعلامية لميس سلامة، في معرض "فانتازيا مصرية"
Advertisements
قسم التوك شو
عرضت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن معرض فني"فانتازيا مصرية"، والذي يدمج بين الثقافة والفنون المصرية على مر العصور، ويقوم المعرض بدمج هويتنا المصرية الحقيقية مع مختلف الديانات والثقافات والأجيال، ويعرض مجموعة من مختلف اللوحات المصرية.

قالت لميس سلامة، من خلال تقرير خاص في برنامج صباح البلد، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن لا شك في أن الإنسان مازال عاشق للفنون ومقدر للثقافة، وخصوصًا المصريين فهم أقدم من عرضوا الكثير من الفنون والثقافات ويحبون التمتع برؤية الأعمال واللوحات الفنية الجميلة.

وأضافت لميس سلامة، أن معرض"فانتازيا مصرية"، المقام في دار الأوبرا المصرية، واحد من المعارض المميزة للفن التشكيلي الذي قابل رواج للحضور والجمهور من مختلف الطبقات للتمتع بجمال الأعمال الفنية المقدمة، وما تحمله ألوان اللوحات رسائل رائعة في مكنونها.

وذكرت لميس سلامة، أن بمجرد رؤية هذه الألوان واللوحات تتحسن نفسية الفرد، لما تبعثه هذه الألوان من طاقة إيجابية، ففور دخول مثل هذه المعارض البعيدة عن صخب الحياة يشعر المرء أن انتابته حالة من الصفاء والراحة النفسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تفتتح معرض فن تشكيلي تحت عنوان فانتازيا مصرية

باحتفالية فنية ضخمة.. الثقافة تحيى ذكرى مرور قرن ونصف على تأسيس الأوبرا الخديوية

بناء مجتمع التسامح وخطاب الكراهية.. مجاهد: مواقع التواصل محدودة الثقافة ودون رقابة ..هاني لبيب: تعزيز المواطنة يبدأ من الطفولة .. وعطا: نشر ثقافة التسامح تتطلب مشاركة مؤسسات التنشئة الاجتماعية

نيفين نزار: وزارة الآثار تتبنى سياسة تشجيع الأطفال على زيارة المتاحف والتفاعل معها.. فيديو

لميس سلامة: 16 الف طفل استفادوا من برنامج جامعة الطفل.. فيديو

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة ليلاً | سجن مدافع منتخب مصر.. العرب يخذلون صلاح.. النقاز ينضم لنادٍ آخر في يناير.. لفتة إنسانية لـ تركي آل الشيخ

هل يقبل التسبيح أمام التلفاز ؟ الإفتاء توضح

كوب بعد كل وجبة.. شاهدي ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت

القصة الكاملة لـ انفصال أصالة عن طارق العريان.. الإعلامي تامر أمين يعلن عن الطلاق.. والثنائي يلتزم الصمت بـ رسائل غامضة

إطلاق نار في مدينة بيرم الروسية

كنزى وجنا عمرو دياب بإطلالة جديدة على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على غرار رانيا يوسف.. شبيهة ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف بدون بطانة

بعد محاولة اختطافها... منة فضالي في الجيم بـ الليجن

بالأسود.. طليقة على ربيع برفقة ابنتها على إنستجرام