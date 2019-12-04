بالصور.. ختام فعاليات قافلة "عيالنا" بمحافظة الوادي الجديد

اختتمت فعاليات القافلة الثقافية التي يقيمها المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بمحافظة الوادي الجديد والتي استمرت ثلاثة أيام، ويأتي هذا استمرارا لبرنامج القوافل الثقافية في محافظات مصر تحت شعار "عيالنا" وذلك بالتعاون مع المحافظات ووزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة.





وقد أقيمت فعاليات القافلة الثقافية بمدينتي الواحات الخارجة والداخلة، ومنها المركز الاستكشافي للعلوم وبيت ثقافة بولاق ومركز شباب الخارجة ونادي الشرطة بمدينة الواحات الخارجة، والمركز الاستكشافي للعلوم وقصر ثقافة موط بمدينة الواحات الداخلة، حيث قدم فنانو المركز العديد من ورش الفنون التشكيلية، بالإضافة للورش الإبداعية وورش التنمية البشرية، وورش الحكي، وتفعيل مبادرة "دووي" بالإضافة للورش الموسيقية التي تهدف لتنمية حس التذوق الموسيقى لدى الأطفال، ومجموعة من العروض الفنية والترفيهية كالساحر والأراجوز، ومسرحية العرائس "الفيل المتمرد".





كما تم عمل ورشة "العين ترى" والتي نتج عنها فيلم قصير بعنوان "الأراجوز"، وفيلم "دوووي" وفيه تعبر الفتيات بالموسيقى والشعر والتمثيل والغناء عن أنفسهن ومشاكلهن بصوت قوي وواضح.





وفي الختام قدم الكاتب محمد ناصف درع المركز القومي لثقافة الطفل لمحافظة الوادي الجديد وتسلمتها أزهار سعد مساعد المحافظ لشئون الأمومة والطفولة وذوي الإعاقة، وشهادات تقدير للدكتورة حنان مجدي نور الدين نائب المحافظ، ونجوى ألفاظ مقرر الحماية العامة للطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة، وصلاح ميرغني مدير مديرية التربية والتعليم، وصلاح حسان مدير عام ثقافة الوادي الجديد بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وجمال نافع مدير المركز الاستكشافي للعلوم، وناهد يونس مدير إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم.



