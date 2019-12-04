"دور الدولة للحد من انتشار الهجرة غير الشرعية" بـ ثقافة المنوفية





وأضاف أن الدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية تحث على السلام ونبذ العنف، ومؤكدا ان ذلك حقيقة نابعة من جوهر الإسلام ومثله العليا وصفة من صفاته وسمة لازمة لعقيدته وشريعته وأخلاقه ومبادئه وقيمه وهديه وتعاليمه وآدابه، وهي كذلك حقيقة تاريخية انطلق منها، كما قدمت المكتبة فقرة ابتهالات دينية رائعة في حب مصر ألقاها الشيخ عبدالله حامد وتفاعل جميع الحضور معها ونالت إعجاب الجميع .



عقد بيت ثقافة سنتريس محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "ذوي الاحتياجات الخاصة طاقة وليست إعاقة" حاضرها جمال صلاح الدين وبدأ حديثه بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة لهم تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة، كما أشار إلى أن القيادة السياسية ترى أن ذوي الاحتياجات الخاصة عانوا لفترات طويلة من ضعف الاهتمام وشيوع الاتجاهات السلبية وعزلهم في معاهد خاصة بهم وعدم توافر جهات تؤهلهم ككوادر للعمل معهم مؤكدا علي الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان حياة كريمة للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييز.



أقام بيت ثقافة قويسنا محاضرة بعنوان "دور المؤسسات التعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة" حاضرتها وفاء السيد محمد اخصائية بالشئون الاجتماعية بقويسنا، تناولت فيها الحديث عن أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المهارات الأكاديمية اللازمة لتكيفهم مع المجتمع المحيط بهم والذي يتطلب تعلم المهارة واكتسابها وكل الأمرين يتطلب الاستعانة بوسائل تكنولوجيا التعليم، بينما أعد بيت ثقافة دنشواي محاضرة نادى تكنولوجيا المعلومات بعنوان "كيفية عمل شاشة توقف فى ويندوز 7 " ألقاها حسين خطاب، تضمنت بالشرح تعريف شاشة التوقف وأهميتها واستخداماتها وكيفية عمل شاشة توقف فى ويندوز 7وكيفية الخروج من شاشة التوقف وكيفية إلغائها.



نفذت مكتبة الطفل والشباب بسمادون ورشة فنية للأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة في محاولة لدمجهم مع جميع شرائح المجتمع وذلك بمدرسة التربية الفكرية بسمادون تحت إشراف مسئول النشاط وتضمنت مجموعة متنوعة من الرسومات للأطفال.

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة المنوفية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، حيث عقد بيت ثقافة بركة السبع محاضرة بعنوان "دور الدولة في الهجرة غير الشرعية و دور الدولة في سن القوانين والتشريعات الخاصة لمنع انتشارها والحد منها" وذلك بمدرسة الثانوية المطورة بنات ببركة السبع، حاضرها سيد الجلفي مدرس دراسات اجتماعية وتحدث فيها عن مفهوم الهجرة غير الشرعية واجراءات الدولة لمنع قوارب الموت.نظمت مكتبة الطفل والشباب بأشمون ندوة بعنوان "المواطنة ونبذ العنف" بكلية التربية النوعية بأشمون بحضور د. محمد زيدان وكيل كلية التربية النوعية لشئون الطلاب ونائبا عن عميد كلية التربية والدكتور أنور الشهبه وكيل إدارة أوقاف أشمون والقمص اغاثون شحاته راعي كنيسة الانبا تكلا بأشمون والدكتور مفرح ابو اليزيد رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية بالإدارة التعليمية والذي أوضح أنه من الضمانات اللازمة لاستقرار الأمن في اي دولة هو التحلي بمقومات المواطنة الصالحة، مشيرا الى أن ذلك التمتع بالصفات في أفراد مجتمع ويعرفون واجباتهم نحو أنفسهم وذويهم وأمنهم.