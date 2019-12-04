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رياضة

أليسون يكشف الفرق بين محمد صلاح في روما وليفربول

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:39 م
محمد صلاح وأليسون
محمد صلاح وأليسون بيكر لاعبا نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
تحدث البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن الفرق بين زميله، المصري محمد صلاح في فريقه الحالي، وفريقه السابق نادي روما الإيطالي.

وقال أليسون في تصريحات صحفية لجريدة فرانس فوتبول الفرنسية:"محمد صلاح الذي وجدته في ليفربول، مختلف تمامًا عن محمد صلاح الذي قابلته لأول مرة في فريق روما.

وكان أليسون قد زامل صلاح في نادي روما ، في موسم وحيد وهو موسم 2016-2017، قبل أن ينتقل الفرعون المصري لنادي ليفربول في صيف عام 2017، ليلحق به أليسون بعدها بموسم واحد فقط.

وأضاف أليسون:"لم أتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد، وكان صلاح يتحدث الإيطالية بشكل سيء، لقد كنا نتمتع بعلاقة جيدة، لكنها كانت محدودة بسبب اختلاف اللغات، لكن عندما وصلت هنا ، كان هو أول شخص أكون قريبًا."

وأكمل أليسون تصريحاته قائلًا:"في إيطاليا، كان صلاح يتمتع فعلا بالجودة والإمكانيات التي نعرفها جميعًا، لكنه لم تكن لديه هذه الثقة بالنفس التي اكتشفها هنا، لقد تغير كل شيء، لقد نضج بشكل هائل، واتخذ بعدًا آخر، وبالطبع فأن النادي له علاقة كبيرة بهذا الأمر."

وكان أليسون قد احتل المركز السابع في سباق الحصول على جائزة الكرة الذهبية، بينما احتل صلاح المركز الخامس.
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