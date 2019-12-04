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أخبار البلد

غداً.. رئيس الوزراء يعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد التعديل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:00 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، أول اجتماع لمجلس المحافظين، وذلك عقب حركة المحافظين التي أجريت منذ أيام.

ويناقش الاجتماع ملفات "تفعيل منظومة النظافة وجمع القمامة، واستكمال رصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية".

ومن المقرّر أن يناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بكل محافظة.

وسيشهد الاجتماع أيضًا، مناقسة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار. 

كما يُطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، غدًا أيضًا الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء رسميًا.
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