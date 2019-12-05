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توك شو

أحمد موسى عن مؤتمر الأحزاب: «إيه أخبار السقف؟»

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:56 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حزب "مستقبل وطن" دعا الأحزاب إلى عقد جلسة ثانية؛ لمناقشة رؤيتها نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موضحًا أن كل حزب له رأي، كما أن كل شخص فيها يعبر عن رأيه.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يؤمن بأن ما يقوله يحقق المصلحة العامة للبلد، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب تعمل من أجل هذا الوطن.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن كل حزب يعمل بما يتيح له القانون، وأن الحوار يتحدث عن مشاركة الأحزاب في الانتخابات المقبلة، فالبرلمان يحتاج أعضاء من أكثر من حزب.

وعن سقف الحريات السياسية في مصر، علق الإعلامي أحمد موسى «إيه أخبار السقف؟».

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الأحزاب يجب أن تعمل من اليوم، وكل نائب ينجح يكون بأصوات المواطنين.

من جانبه، قال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني بين الأحزاب يعد صياغة جديدة للأحزاب السياسية لم تحدث من قبل، موضحًا أن حزب الأغلبية يجلس مع جميع الأحزاب والأحزاب المعارضة أيضًا.

وأضاف أشرف رشاد، أن الجميع يجلس ويعرض أفكاره ولا يوجد شروط.

وأوضح رئيس حزب "مستقبل وطن" أن جلسة اليوم لم تكن الأولى، بل كانت هناك جلسة سابقة واليوم نستكمل ما تم فى الجلسة السابقة، مؤكدا أن هناك شيئا جديدا سيُقدم من الأحزاب؛ من أجل الوطن.

وفى نفس السياق، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يوجه دعوة لجميع الأحزاب للوقوف على مساحة توافق على الاستحقاقات الدستورية القادمة.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، أن كل حزب له خصائصه، ولكن هذه الدعوة من منطلق المسؤولية الحزبية الوطنية.

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