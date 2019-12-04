بشرى سارة إلى الراغبين في شراء سيارة عام 2020



قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن انخفاض السيارات في عام 2019 يعود لسببين رئيسيين هو تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية "زيرو جمارك"، وانخفاض سعر الدولار.



وأضاف أسامة أبو المجد، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك اتفاقية جديدة سيتم توقيعها في عام 2020 مع تركيا، مثل الاتفاقية الأوروبية التي تم توقيعها، والتي ستؤدي إلى تخفيض سيارات فيات تيبو، وتويوتا كورولا، ورينو ميجان.



وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذه السيارات الثلاثة تحقق تنافسية عالية، لأنها سيارة الموظف المصري والتي يمكن جزء كبير أن يشتريها.



وأكد أسامة أبو المجد، أن حملة خليها تصدي أثرت على تخفيض سعر السيارات، إلا أن تأثيرها كان ثانويا، فلولا انخفاض سعر الدولار، والشراكة الأوروبية فلم تنخفض أسعار السيارات.



وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن انخفاض السيارات الثلاثة سيكون بنسبة من 4 إلى 6%، موضحا أن ذلك يؤثر على تخفيض سيارات أخرى، ومنها سيارات النيسان التي تم تخفيضها بالفعل.

