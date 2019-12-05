انتشال 57 جثة وإنقاذ 74 آخرين بعد غرق قارب للمهاجرين في شواطئ موريتانيا

ذكرت الإذاعة الموريتانية أن خفر السواحل الموريتاني أنقذ 74 مهاجرًا بعد غرق قاربهم على بعد 25 كلم من مدينة نواطيبو شمال البلاد.



وأضافت الإذاعة أنه تم انتشال 57 جثة وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين.



ونقلت الإذاعة عن مصادر أن المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها تفيد بأن قاربًا يستقله مهاجرون يتجهون نحو إسبانيا أصيب بعطل قبالة الشواطئ الموريتانية مما أدى إلى غرقه.



وقد باشرت السلطات الإدارية والأمنية عمليات الإنقاذ فورًا حيث قامت بتوفير الغذاء والدواء لصالح الناجين، كما تم إيواؤهم في مركز استقبال في حين ما زالت عمليات انتشال الجثث جارية.



ولم يعرف لحد الساعة العدد الإجمالي للمجموعة التي كانت تستقل القارب المنكوب.



وتحدثت مصادر صحفية عن أن القارب كان على متنه مائة وخمسين مهاجرًا غالبيتهم من جمهورية جامبيا من بينهم نساء وأطفال تعطل قاربهم في المياه الدولية قبالة مدينة انواذيبو الموريتانية قبل أن يتم العثور عليهم، حيث لقي العشرات حتفهم، وفقد آخرون.