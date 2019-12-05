ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:28 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبوعلم
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

وتشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات الهلال السوداني الأخيرة؛ لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الغد.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات رفقة أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي.
Advertisements

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال عن سر ريمونتادا البلدية: استبدلت خطة اوعى تكلمني بـ وسع وصلي على النبي

بعد ظهور نادر.. معلومات عن الفنانة المعتزلة نهلة رأفت زوجة شقيق عادل إمام

صور الفنانين بدون فوتوشوب.. أبرزهم سمية الخشاب وميرفت أمين

150 صورة وفيديو | عزاء شعبان عبد الرحيم يتصدر جوجل

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. كيف رد المشاهير على آيات عرابي

كيف خدع الزمالك هاني سعيد لضمه دون علمه ودور الأهلي في الصفقة؟.. اللاعب يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحراء البيضاء في الفرافرة.. متحف مفتوح لهواة السفاري.. شاهد

الأول في الرياض والثاني خليجيا.. السعودية تنطلق بسرعة الصاروخ بـ"قطار العاصمة"

صور الفنانين بدون فوتوشوب.. أبرزهم سمية الخشاب وميرفت أمين