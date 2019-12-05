محاضرة فيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.



وتشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات الهلال السوداني الأخيرة؛ لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الغد.



ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.



ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات رفقة أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي.