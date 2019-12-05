بـ تيشرت مارلين مونرو.. درة تحتفل بـ 10 ملايين متابع على إنستجرام

نشرت الفنانة درة التونسية، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول.وظهرت درة، ببنطال جينز باللون الرمادى الغامق، وارتدت معه تى شيرت باللون الأسود بنصف كم الذى أبرز عن رشاقتها وجمالها، وأنتعلت هاف بوت كاجول باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.وأعتمدت درة، فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من الماسكارا السوداء، وأحمر الشفاة باللون البيج الذى يبرز عن جمال أنوثتها وجمالها.وتركت شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنيقة لكى تبرز عن جمال ملامحها البسيطة.وعلقت درة على الصور قائلة: "شكرا لـ 10 مليون متابع وصديق على مشاركتكم لي صوري وأعمالي وأفكاري ومشاعري ، شكرا على مساندتكم في نجاحاتي وفي فرحي".