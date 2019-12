فيلم الأقصر لـ محمد حفظى وشيرين رضا يشارك بمهرجان ساندانس

أعلن مهرجان ساندانس السينمائى عن الأفلام المشاركة فى دورته المقبلة والتى تقام فى الفترة بين 23 يناير و 2 فبراير من العام المقبل.



ويشارك فيلم المنتج محمد حفظي "الأقصر" للمخرجة زينة درة، في مسابقة الأفلام العالمية وهو إنتاج مشترك بين مصر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.



فيلم "الأقصر" من تأليف وإخراج زينة درة، وتدور أحداثه حول قصة حب طبيبة بريطانية تعود إلى الأقصر وتلتقي بحبيبها السابق عالم الآثار الموهوب، وتكافح من أجل التوفيق بين خيارات الماضي وعدم اليقين في الوقت الحاضر.



وتشارك الممثلة شيرين رضا بفيلم "الأقصر"، هو ثاني الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة زينة درة بعد فيلم "The Imperialists Are Still Alive" الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان سندانس السينمائي.