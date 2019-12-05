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تعرف على ميزانية كلية الهندسة بجامعة ليفربول

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:43 م
المهندس أحمد الشيخ،
المهندس أحمد الشيخ، عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول
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البهى عمرو
قال المهندس أحمد الشيخ، عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول، إن كلية ليفربول بالكامل بها 1200 طالب، وكل سنة تستقبل 100 طالب.

وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول، أن ميزانية كلية الهندسة بجامعة ليفربول تقريبًا حوالي 12 مليون جنيه إسترليني فى العام.

وأضاف عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول، خلال حواره ببرنامج « مصر تستطيع » المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي، أحمد فايق، أن ميزانية الجامعة مقسمة لـ الصرف على الكلية ومحددة بـ 2 مليون جنيه استرليني فى العام، وهناك 10 ملايين جنيه استرلينى تخصص لتعيين المعلمين.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول، إلى أن ميزانية الأبحاث ارتفع من 5 ملايين لـ 7 ونصف مليون جنيه استرلينى فى العام، مؤكدًا أن الدولة هى من تقوم بدفع تلك الأموال.

وأكد عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول، أن الجامعة تجلس مع كل مدرس فى الجامعة مرة فى العام ويكون له تقييم.
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