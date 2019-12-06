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تكنولوجيا

عرض محدود .. اشتري Samsung Galaxy S8 Plus جديد بـ 3900 جنيه فقط

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
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كريم جمال
لاشك أن فئة الـ S هى من ضمن أيقونات العملاق الكورى الجنوبى سامسونج، لذلك يحرض عشاق أندرويد على شراء أحد تلك الإصدارات المميزة لما تقدمه من أداء قوى وبطاريات قوية، ولكن العيب الوحيد هو سعرها المرتفع، إلا أن هناك عرض مغرى.

من وقت لأخر تظهر على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية مثل إيباى عروض مغرية، جيث يمكنك شراء نسخة جديدة من هاتف Samsung Galaxy S8 Plus سعة 64 جيجابايت مقابل 239 دولار أمريكى ما يعادل 3900 جنيهًا مصريًا فقط.

وللتذكرة؛ فهاتف Samsung Galaxy S8 Plus قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها.

يذكر أن هاتف Samsung Galaxy S8 Plus يأتى بشاشة قياس 6.2 بوصة بدون أى حواف ، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايتـ وبطارية عملاقة سعة 3500 ميللى أمبير.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية دقة 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية دقة 8 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد 9.0، ويدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ويدعم الهاتف كابل usb من نوع type-c، كما يمكنك شراؤه من خلال النقر هنا.

https://www.ebay.com/itm/Samsung-Galaxy-S8-Plus-SM-G955U-64-GB-Unlocked-New/401920864083?epid=17015118082&hash=item5d9459af53:g:4IUAAOSwWvtdo4A6
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