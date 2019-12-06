بايدن يهين رجلا سأل عن أنشطة ابنه التجارية في أوكرانيا

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن رجلًا أثار غضب المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، عندما سأله خلال مهرجان انتخابي في ولاية أيوا، أمس الخميس، عن أعمال ابنه التجارية في أوكرانيا.





وتوجه نائب الرئيس الأمريكي السابق في نوبة غضب نادرة إلى طارح السؤال الذي كان يحضر المهرجان الانتخابي في بلدية نيو هامبتون في أيوا، بالقول "أنت كاذب لعين".





وكان الرجل بدأ كلامه بالقول، إن الرئيس دونالد ترامب "يعبث في أوكرانيا"، قبل أن يتوجه إلى بايدن بالقول "أنت في المقابل أرسلت ابنك إلى هناك لتجد له وظيفة وليعمل في شركة غاز". وتابع الرجل "هو لم يكن يملك خبرة.. أنت بذلك تعطي ذريعة للرئيس (ترامب)".





وأجاب بايدن بعدما وصف الرجل بالكاذب: "هذا ليس صحيحا ولم يقل أحد ذلك أبدا".





وعمل هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق، في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية بين عامي 2014 و2019، وقيل إنه كان يتقاضى 50 ألف دولار شهريا.





ولم يتم اتهام هانتر بايدن بارتكاب أي مخالفات، لكن أثيرت أسئلة حول مدى كفاءته للمنصب، أثناء تولي والده منصب نائب الرئيس الأمريكي.





ويواجه ترامب اتهامات بالتدخل لدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لفتح تحقيق بحق ابن بايدن للتأثير على والده الذي قد ينافس ترامب في الانتخابات.





ورد بايدن البالغ 77 عاما أيضا بقوة على وصف محادثه له بأنه "كبير جدا" في السن من أجل الترشح للرئاسة.





وأجاب بايدن "أنا لست كسولا"، مضيفا "السبب في ترشحي هو أنني صاحب خبرة طويلة وأعرف أكثر مما يعرفه معظم الناس وبإمكاني إنجاز الأمور".





وسأل بايدن الرجل "هل تريد التحقق من قدرتي، دعنا نقوم بتمرينات رياضية معا، يا رجل.. لنقم بما تشاء ولنخضع لاختبار الذكاء".



