مياه الفيضانات تعطل حركة السير في لبنان .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو عن تعطل حركة السير فى لبنان نتيجة لمياه الفيضانات.



أظهر شريط فيديو تعطل حركة السيارات على إحدى طرقات حارة الناعمة في قضاء الشوف في لبنان، وذلك في أعقاب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة.



وفيما استطاعت بعض السيارات التقدم ببطء على أحد جانبي الطريق، توقفت سيارات أخرى بعد أن تسربت إلى داخلها المياه.



يذكر أنه قد قطع الطرقات إلى المشهد اللبناني، مساء أمس، الخميس بعد تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة من قبل الرئاسة اللبنانية، وتسرب اسم سمير الخطيب كشخصية ستكلف بتشكيل الحكومة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عربية ..



وقُطع المسلك الشرقي على جسر الرينج صباح أمس الخميس(طريق رئيس يؤدي إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت)، والذي شهد خلال الأيام الماضية حراكًا واسعًا واحتجاجات، واشتباكا أيضًا بين أنصار حزب الله وحركة أمل، ما تسبب في زحمة سير خانقة بالعاصمة بيروت.



