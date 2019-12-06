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منوعات

يعرض منتجات مصرية.. السفير السعودى ينشر صور خان الخليلي بالرياض

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:24 م
سوق خان الخليلىبالرياض
سوق "خان الخليلى"بالرياض
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القسم الميدانى
نشر أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية بمصر، ومندوبها الدائم بالجامعة العربية عدة صور لسوق "خان الخليلى" بالرياض والذى يعرض فيه منتجات ذات ثقافة مصرية من "ملابس ومصوغات وصوف وتماثيل فرعونية وأوانى وتحف تعبر عن التراث المصرى القديم".

فيما كتب عليها معلقًا: "‏لمن يسأل عن عنوان خان الخليلي؛ يقع في قلب ⁧‫بوليفارد بالرياض".

ويذكر أن السفير السعودى له عدة نشاطات منذ توليه منصب سفير المملكة فى السابع عشر من إبريل عام 2018.

فيما شهدت السعودية في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في السياسات الإعلامية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأداء الإعلامي الحكومي والخاص في آن واحد، وذلك من خلال تطوير نظام الإعلام الداخلي في المملكة ليستوعب المستجدات على الساحة الإعلامية.



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