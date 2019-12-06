حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار

أقام السفير وائل بدوي سفير مصر لدي كوت ديفوار، حفل عشاء لأفراد الوفد المصري الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك في الاجتماع الإقليمي الأفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في العاصمة أبيدجان، وذلك على شرف، وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورئيس الوفد المصري في الاجتماع.





حضر الحفل السفير ياسر حسن كبير المستشارين للشئون الأفريقية والعربية بمكتب مدير عام منظمة العمل الدولية بجنيف، وإريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وبيتر فان غوي نائب المدير الإقليمي للمنظمة لدول أفريقيا، فضلا عن عدد من أعضاء السفارة.





وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وتأكد الحرص على المشاركة الفاعلة والمنتظمة فيه لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.





وأهدى وزير القوى العاملة، السفير المصري لوحة قرآنية لسورة الفاتحة.



