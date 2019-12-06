ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أقام السفير وائل بدوي سفير مصر لدي كوت ديفوار، حفل عشاء لأفراد الوفد المصري الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك في الاجتماع الإقليمي الأفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في العاصمة أبيدجان، وذلك على شرف، وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورئيس الوفد المصري في الاجتماع.

حضر الحفل السفير ياسر حسن كبير المستشارين للشئون الأفريقية والعربية بمكتب مدير عام منظمة العمل الدولية بجنيف، وإريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وبيتر فان غوي نائب المدير الإقليمي للمنظمة لدول أفريقيا، فضلا عن عدد من أعضاء السفارة.

وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وتأكد الحرص على المشاركة الفاعلة والمنتظمة فيه لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأهدى وزير القوى العاملة، السفير المصري لوحة قرآنية لسورة الفاتحة.

ووجه أعضاء الوفد المصري والمدعوين من منظمة العمل الدولية الشكر للسفير على هذه الدعوة وكرم الضيافة المصري.
حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار
حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار
حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار
حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار
حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار
حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار
حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار
حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار
حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار
حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بكوت ديفوار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعثة منظمة العمل الدولية تبحث تقديم الدعم الفني لملفات العمل للحكومة المصرية

العمل الدولية بالقاهرة: يجب بلورة برنامج عمل لائق في أفريقيا 2030

العمل الدولية: مستقبل العمل في أفريقيا يتطلب شراكات إقليمية وعالمية

العمل الدولية: مستقبل العمل في أفريقيا مرهون بتعزيز النمو الاقتصادي

حفل استقبال لوزراء العمل في 54 دولة بأبيدجان

ترشيحاتنا

نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري

منعوا حبوب الغلة.. أطباء مصر تكشف سبب انتحار الشباب في مصر

تناول الفيتامينات .. 4 حلول لعلاج آلام المفاصل في الشتاء

أخبار الفن| هنا الزاهد تروي تفاصيل نقلها إلى المستشفى .. بناء مسجد باسم هيثم أحمد زكي

أضرار تناول البيض.. تحذير| يؤدى إلى التسمم الغذائي

راقصة بالية.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور

بعد طلاقها.. أصالة تشعل انستجرام مع ابنتها شام

نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري